رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأنباء الواردة بشأن توصل إسرائيل وإيران اتفاق لوقف إطلاق النار، ودعا إلى الالتزام به، كما دعا إلى وقف العدوان الإسرائيلي في المنطقة.

وشدد أردوغان على ضرورة أن تتخذ الدول الفاعلة إجراءات ملموسة لوضع حد لما وصفه بـ"جنون" الحرب بين إيران وإسرائيل، محذرا من تبعاتها على المنطقة والعالم.

وقال أردوغان إن "الخطوات المتهورة التي أقدمت عليها إسرائيل بدءا من فلسطين ولبنان وسوريا واليمن وصولا إلى إيران لا يمكن قبولها".

وأكد أن "تركيا تواصل بحزم موقفها المبدئي الملتزم بالقانون الدولي، والذي يمنح الأولوية للدبلوماسية".

كما أكد الرئيس التركي ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن ووقف العدوان الإسرائيلي، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني دون انقطاع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، كما أعلن في وقت لاحق دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وطالب بعدم انتهاكه.

وأعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي صباح اليوم موافقة إسرائيل على مقترح ترامب، مؤكدا أن تل أبيب سترد بقوة على أي انتهاك للاتفاق، في حين لم تعلن إيران بشكل صريح الموافقة على الاتفاق رسميا.