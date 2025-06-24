أردوغان: يجب أن يتوقف العدوان الإسرائيلي في منطقتنا بأكملها

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وجوب أن يتوقف العدوان الإسرائيلي تماما في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، قائلا إنه سيركز خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء قبيل سفره إلى هولندا للمشاركة في قمة زعماء "الناتو"، رحّب أردوغان بالأنباء الواردة اليوم الثلاثاء بشأن توصل إسرائيل وإيران لاتفاق وقف إطلاق النار، ودعا الطرفين إلى الالتزام به.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ الدول الفاعلة إجراءات ملموسة لوضع حد "لجنون" الحرب بين إيران وإسرائيل، محذرا من تبعاتها على المنطقة والعالم.

وأكد أردوغان أنه لا يمكن قبول الخطوات المتهورة التي أقدمت عليها إسرائيل، بدءا من فلسطين ولبنان وسوريا واليمن وصولا إلى إيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وبعد ساعات أعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على الاتفاق.

ومنذ 13 يونيو/حزيران تستهدف إسرائيل -بدعم أميركي- منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، فيما ترد الأخيرة بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

جرائم نتنياهو

في السياق ذاته، شدد الرئيس التركي على ضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة في أسرع وقت ممكن، ووقف العدوان الإسرائيلي وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بلا انقطاع للفلسطينيين.

وأكد أردوغان أنه سيركز خلال قمة الناتو واللقاءات الثنائية، على مجازر حكومة نتنياهو بحق الشعب الفلسطيني، قائلا "سنؤكد على ضرورة إنهاء سياسة الاحتلال والدمار المستمرة منذ 21 شهرا".

وأوضح الرئيس التركي أن أنقرة تواصل بحزم موقفها المبدئي الملتزم بالقانون الدولي والذي يمنح الأولوية للدبلوماسية.

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وتابع "منطقتنا لا تتحمل عبء حرب ستمتد آثارها إلى العالم أجمع، ومن الصواب منح الدبلوماسية الفرصة من أجل رفع اليد عن الزناد".

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.