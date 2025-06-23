29 شهيدا في قصف إسرائيلي على المنازل ومراكز المساعدات بغزة

واصل الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، قصف الأحياء السكنية ومراكز المساعدات في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 29 شخصا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم، منهم 13 من منتظري المساعدات.

وأعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد 10 أشخاص وأكثر من 15 مصابا بنيران الاحتلال في محيط مراكز المساعدات شمالي مدينة رفح.

وقد أكد مصدر في مستشفى الأقصى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة دير البلح.

كما شيّع فلسطينيون في مدينة غزة، جثامين عدد من الشهداء، استهدفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي مباشرة أثناء انتظارهم وصول شاحنات المساعدات الإنسانية، أقصى شمال القطاع.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة باستشهاد فلسطينيين اثنين إثر قصف إسرائيلي على منازل المواطنين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة، إن المواطنين تمكنوا بصعوبة من انتشال الشهيدين، بسبب كثافة القصف الإسرائيلي على منطقة جباليا البلد.

كذلك، أفاد مصدر في مستشفى العودة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء انتظارهم مساعدات غذائية قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وقد أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في إطلاق نار وقصف من الدبابات الإسرائيلية قرب مراكز مساعدات وسط وجنوبي قطاع غزة.

ووثّق مكتب الإعلام الحكومي بغزة استشهاد 450 فلسطينيًا وإصابة 3 آلاف وفقدان 39، منذ افتتاح تلك المراكز منذ 27 مايو/أيار الماضي.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 187 ألف فلسطيني قتلى وجرحى معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.