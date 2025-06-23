نتنياهو يتوعد باستمرار الحرب على إيران وعدم إنهائها قبل الأوان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل اقتربت للغاية من تحقيق أهدافها في إيران، لكنه توعد باستمرار الحرب عليها حتى تحقيق أهدافه مع تفادي الانزلاق إلى حرب استنزاف.

وفي حديث لصحفيين إسرائيليين قال نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة "لن نواصل عملياتنا بما يتجاوز ما هو ضروري لتحقيقها، لكننا أيضا لن ننتهي منها قبل الأوان، عندما تتحقق الأهداف ستكتمل العملية ويتوقف القتال".

وأضاف أنه لا يشك في أن إيران تريد القضاء على إسرائيل، وأنه لذلك بدأ -حسب زعمه- الحرب لإزالة التهديد النووي والصواريخ الباليستية، وقال "نحن نتقدم خطوة بخطوة نحو تحقيق هذه الأهداف، نحن قريبون جدا من تحقيقها".

كما صرح في كلمة متلفزة بأن "إسرائيل لن تنجر إلى حرب استنزاف، لكنها أيضا لن تنهي هذه العملية التاريخية قبل تحقيق جميع أهدافها"، مؤكدا أن إسرائيل "حققت الكثير"، وأنها الآن بمساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقتربت أكثر من تحقيق أهدافها، على حد زعمه.

وأكد نتنياهو أن موقع فوردو النووي الإيراني تضرر بشدة جراء القنابل الخارقة للتحصينات التي أسقطتها الولايات المتحدة الليلة الماضية، لكن حجم الضرر لم يتضح بعد، وقال إن حكومته "ستقيّم الأمور وستعمل من أجل ألا تشكل منشأة فوردو أي تهديد لإسرائيل".

وعندما سُئل عن مكان اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60% قال نتنياهو "نتابع ذلك عن كثب، أستطيع أن أؤكد لكم أنه عنصر مهم في البرنامج النووي، لكنه ليس العنصر الوحيد وليس مكونا كافيا بحد ذاته"، مضيفا أن لديه "معلومات مخابراتية مثيرة بشأنه" لكنه لن يشاركها مع الصحفيين.

واستطرد رئيس الوزراء الإسرائيلي -الذي يواصل شن حرب إبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة– أن الإيرانيين "تلقوا ضربات قاسية بتدمير منشآتهم النووية وقتل علمائهم، وعازمون على إكمال المهمة"، حسب ادعائه.

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وأمس الأحد، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية أن المواقع المستهدفة أخليت قبل الهجوم ونُقلت منها المواد النووية الحساسة إلى أماكن آمنة، دون تفاصيل.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، في حين تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيد في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراض في فلسطين وسوريا ولبنان.