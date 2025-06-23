فولكر تورك يحذر من التبعات الإنسانية "المروعة" للتصعيد بالشرق الأوسط

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلق عميق إزاء لجوء الولايات المتحدة إلى استخدام القوة ضد منشآت نووية إيرانية، محذّرا من التبعات الإنسانية المحتملة للتصعيد المتواصل في الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات تورك في تعليق على منصة "إكس"، اقتبس فيه بيانًا سابقًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي كان قد أدان الضربات الأميركية.

وقال تورك: "نشعر بقلق بالغ من التطورات الأخيرة، وخاصة استخدام الولايات المتحدة القوة ضد منشآت نووية في إيران"، مؤكدا اتفاقه مع موقف الأمين العام غوتيريش في هذا الصدد.

وشدّد مفوض حقوق الإنسان على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من قبل جميع الأطراف، مضيفا: "من المهم أن نتجنّب اتساع رقعة النزاع في المنطقة، لما قد يحمله من آثار إنسانية مروّعة على المدنيين".

وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم الإسرائيلي على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن الطائرات الأميركية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني "بسلام".

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل هجوما على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.