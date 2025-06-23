عراقجي يجري في موسكو محادثات "جادة ومهمة" مع بوتين

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى العاصمة الروسية موسكو، أمس الأحد، إنه سيجري مع الرئيس فلاديمير بوتين مباحثات ومشاورات "جادة ومهمة" و"أكثر دقة".

وأضاف عراقجي أن طهران ستدافع بالطرق المشروعة عن نفسها في وجه ما وصفه بالعدوان الأميركي غير المشروع "الذي جرى في وقت لم يحصل فيه أي حادث يستدعى عملا عسكريا من جانبهم".

وقالت وكالة أنباء إيران (إرنا) إن عراقجي وصل إلى موسكو لإجراء مشاورات مع الرئيس بوتين ومسؤولين كبار آخرين في روسيا بشأن التطورات الإقليمية والدولية في أعقاب الهجوم الأميركي الإسرائيلي على البلاد.

وكان عراقجي أوضح في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأحد، في مدينة إسطنبول التركية، أن زيارته لروسيا تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين والتنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن روسيا كانت طرفا دائما في المفاوضات النووية، مؤكدا أن طهران أطلعت موسكو بشكل منتظم على نتائج محادثاتها الأخيرة مع أميركا.

وقال عراقجي، إن "الإدارة الأميركية مسؤولة بشكل كامل عن التداعيات الخطيرة للعدوان على إيران".

وكان عراقجي أجرى كذلك أمس الأحد محادثة هاتفية مع نظيره البريطاني ديفيد لامي بحث خلالها معه آخر التطورات المتعلقة بالهجوم الأميركي على منشآت إيران النووية.

ووفقا لبيان مكتوب أصدرته الخارجية الإيرانية فإن لامي أعرب عن أسفه للهجوم، ونفى تورط بلاده أو تعاونها فيه، داعيا إلى استمرار الجهود الدبلوماسية.

وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى الحرب الإسرائيلية على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، إن طائرات أميركية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني بسلام.

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ومنذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، تشن إسرائيل حربا على إيران استهدفت منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.