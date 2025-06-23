شهدت الساعات الماضية تطورات متسارعة في قضية التجسس المتبادل بين إيران وإسرائيل، شملت اعتقالات واتهامات متبادلة وسط تصاعد للحرب الدائرة بين الطرفين.

ففي إيران نقلت وكالة فارس عن مصدر، أنه تم اكتشاف أكثر من 10 آلاف مسيرة صغيرة في طهران استخدمها عملاء لإسرائيل لأغراض التجسس والتخريب.

كما أعلنت الشرطة الإيرانية اعتقال شبكة متورطة في إطلاق طائرات مسيّرة من المناطق الجبلية شمال غرب طهران، وصادرت شاحنة محملة بعدد كبير من المسيّرات، قالت إنها كانت تُستخدم في عمليات تجسس وهجمات داخل البلاد.

وأكدت وكالة "تسنيم" أن أحد المعتقلين يُعد عميلاً مباشراً للموساد، وقد تم توقيفه غربي العاصمة.

وفي محافظة لرستان الإيرانية، أعلنت السلطة القضائية اعتقال 10 أشخاص في المحافظة بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت إيران، إعدام رجل شنقا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وذلك في خضم الحرب التي دخلت يومها الـ11 بين إيران وإسرائيل.

إعدام متهم بالتجسس لإسرائيل

وقالت السلطة القضائية إنّ "محمد أمين مهدوي شايسته أُعدم صباح اليوم بتهمة التعاون الاستخباري مع الكيان الصهيوني".

وأكد القضاء الإيراني أنّ شايسته كان على صلة بجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، كما قال إنه متهم بالتعاون مع قناة "إيران إنترناشونال" التلفزيونية التي تتخذ من لندن مقرا، والتي تنتقد السلطة الإيرانية.

وكانت إيران قد صنّفت "إيران إنترناشونال" على أنّها "منظمة إرهابية" خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد في عام 2022، والتي اندلعت في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني خلال وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق، وتعتبِر السلطات أن هذه القناة مرتبطة بإسرائيل.

وألقي القبض على شايسته في نهاية 2023، ووصفته وكالة تسنيم بأنه "زعيم فريق أمن إلكتروني متعاون مع الموساد".

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وشنت السلطات في إيران حملة واسعة لوقف الاختراقات الأمنية بعد تمكن إسرائيل من اغتيال عدد كبيرة من القادة العسكريين البارزين والعلماء النوويين.

وقالت وكالة مهر الإيرانية أول أمس السبت -نقلا عن رئيس استخبارات الشرطة في المحافظة الواقعة بوسط إيران- إنه منذ بدء الضربات الإسرائيلية في 13 يونيو/حزيران الجاري تم "التعرف على 22 شخصا واعتقالهم لاتهامهم بالارتباط بأجهزة التجسس التابعة للكيان الصهيوني وبلبلة الرأي العام".

وقال رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي للتلفزيون الرسمي إنّ "القضايا المتعلّقة بالأمن القومي، بما في ذلك دعم الكيان الغاصب (إسرائيل) والعمل كطابور خامس للعدو، سيتم التعامل معها بسرعة أكبر".

اعتقال متهم في إسرائيل

في المقابل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) بتوقيف شاب في تل أبيب بتهمة تنفيذ مهام لصالح جهة إيرانية، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتقال مواطن من مدينة حيفا للاشتباه في تجسسه لصالح إيران.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية والشاباك أن المشتبه به قام بتوثيق منازل مسؤولين وقواعد عسكرية، وكتب شعارات معينة، كما تلقى آلاف الدولارات بعملات رقمية مقابل تنفيذ مهام لصالح جهة إيرانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة بين البلدين، التي تشمل عمليات سيبرانية وهجمات بالصواريخ وبالطائرات المسيّرة، وسط مخاوف غربية من اتساع رقعة الصراع إلى ساحات جديدة في المنطقة.