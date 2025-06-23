موجات صواريخ إيرانية جديدة على إسرائيل وسوقط صاروخ جنوب القدس

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق 4 موجات متتالية من الصواريخ الإيرانية خلال 20 دقيقة من شمال إلى جنوب إسرائيل. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صاروخ إيراني جنوب القدس المحتلة.

واستهدفت موجات الصواريخ الإيرانية – وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية- وسط إسرائيل والسهل الساحلي، بينما دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بإسرائيل. وسط استمرار القصف الصاروخي الإيراني.

وأوضحت الجبهة الداخلية أن صواريخ أطلقت باتجاه عسقلان جنوبي إسرائيل، كما دوت صفارات الإنذار في مناطق شمال ووسط إسرائيل وفي مناطق متفرقة بالجولان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المنظومات الدفاعية عملت على اعتراض صواريخ أطلقت من إيران.