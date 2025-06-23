قطر تدين الهجوم الإيراني على قاعدة العديد وتدعو لحل النزاعات سلميا

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إدانة قطر بأشد العبارات للهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد، مشيرا إلى أن الهجوم "اعتداء وانتهاك سافر لسيادة قطر".

وأضاف الأنصاري أن الهجوم اعتبر مفاجئا في ظل حرص قطر على الوساطة لحل الأزمات، مجددا دعوة الدوحة جميع الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات وحل النزاعات سلميا.

بدوره، أوضح نائب رئيس الأركان للعمليات المشتركة القطرية شايق بن مسفر الهاجري تفاصيل تتعلق بالتعامل مع الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد.

وقال الهاجري "وردتنا معلومات أن قواعد بالمنطقة مستهدفة بينها قاعدة العديد"، مضيفا أنه "في 7:30 مساء (4.30 توقيت غرينيتش) وردنا أن 7 صواريخ انطلقت من إيران نحو قاعدة العديد".

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت كل الصواريخ الإيرانية، عدا صاروخ واحد سقط في القاعدة دون أن يخلف أي إصابات أو خسائر مادية.

وجدد نائب رئيس الأركان للعمليات المشتركة القطرية طمأنة المواطنين والمقيمين بالجاهزية التامة لتوفير الأمن في البلاد.

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية @majedalansari : قطر تدين بشدة الهجوم على قاعدة العديد#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/6sEgA1WjGC — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 23, 2025

وكانت وزارة الخارجية القطرية أدانت بشدة الهجوم الذي استهدف مساء اليوم الاثنين قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، وقالت إن الهجوم انتهاك صارخ لسيادة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي.

وأضافت قطر أنها تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم الاعتداء السافر وما يتوافق والقانون الدولي.

كما قالت إن دفاعات قطر الجوية أحبطت الهجوم وتصدت للصواريخ الإيرانية بنجاح، مشيرة إلى أنه سيصدر بيان حول ملابسات الهجوم، مؤكدة أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوّض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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ودعت قطر إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار.