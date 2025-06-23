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عاجل| المتحدث باسم الخارجية القطرية: دولة قطر تدين الهجوم الإيراني على قاعدة العديد
23/6/2025-|آخر تحديث: 23:01 (توقيت مكة)
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري:
- قطر تدين بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد.
- الهجوم اعتداء وانتهاك سافر لسيادة قطر.
- ندعو للعودة إلى طاولة المفاوضات وحل النزاعات سلميا.
- نعتبر الهجوم مفاجئا في ظل حرص قطر على الوساطة لحل الأزمات.
- تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة العديد القطرية.
نائب رئيس الأركان للعمليات المشتركة القطرية:
- وردتنا معلومات أن قواعد بالمنطقة مستهدفة بينها العديد.
- في 7:30 مساء (التوقيت المحلي) وردنا أن 7 صواريخ انطلقت من إيران نحو قاعدة العديد.
- سقط صاروخ واحد في قاعدة العديد دون أي خسائر.
- نطمئن المواطنين والمقيمين أننا مستعدون لتوفير الأمن في البلاد.
المصدر: الجزيرة