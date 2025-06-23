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عاجل| المتحدث باسم الخارجية القطرية: دولة قطر تدين الهجوم الإيراني على قاعدة العديد

23/6/2025-|آخر تحديث: 23:01 (توقيت مكة)

المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري:

  • قطر تدين بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد.
  • الهجوم اعتداء وانتهاك سافر لسيادة قطر.
  • ندعو للعودة إلى طاولة المفاوضات وحل النزاعات سلميا.
  • نعتبر الهجوم مفاجئا في ظل حرص قطر على الوساطة لحل الأزمات.
  • تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة العديد القطرية.

نائب رئيس الأركان للعمليات المشتركة القطرية:

  • وردتنا معلومات أن قواعد بالمنطقة مستهدفة بينها العديد.
  • في 7:30 مساء (التوقيت المحلي) وردنا أن 7 صواريخ انطلقت من إيران نحو قاعدة العديد.
  • سقط صاروخ واحد في قاعدة العديد دون أي خسائر.
  • نطمئن المواطنين والمقيمين أننا مستعدون لتوفير الأمن في البلاد.
المصدر: الجزيرة

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