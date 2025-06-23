قطر توقف حركة الملاحة الجوية مؤقتا

أعلنت دولة قطر إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتا في أجوائها ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استنادا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقالت الخارجية القطرية في بيان، مساء اليوم الاثنين، إنه "في إطار حرص دولة قطر على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، تعلن الجهات المختصة عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتا في أجواء الدولة".

وأكدت الوزارة أن الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وأنها ستوافي الرأي العام بالمعلومات المستجدة في حينها عبر القنوات الرسمية.

كما جددت تأكيدها على أن "أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار".

#بيان | الجهات القطرية المختصة تعلن عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/mRos4GZGkO — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 23, 2025

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن تنويه عدد من السفارات لرعاياها باتخاذ احتياطات أو تجنب بعض المواقع في دولة قطر يأتي في إطار السياسات العامة المتبعة لدى عدد من الدول فيما يتعلق بإرشادات السفر وتحديثات الأوضاع الأمنية، ولا تعكس بالضرورة وجود تهديدات محددة.

وقد وجهت السفارة الأميركية في قطر رسائل إلى رعاياها بالبريد الإلكتروني، اليوم، توصيهم فيها بالبقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر "من باب الحيطة والحذر".

وحذت السفارة البريطانية حذوها، داعية رعاياها إلى البقاء في أماكنهم والالتزام بتوجيهات السلطات المحلية.

تنويه عدد من السفارات لرعاياها باتخاذ احتياطات أو تجنب بعض المواقع في دولة قطر يأتي في إطار السياسات العامة المتبعة لدى عدد من الدول في ما يتعلق بإرشادات السفر وتحديثات الأوضاع الأمنية لرعاياها في مختلف دول العالم، ولا تعكس بالضرورة وجود تهديدات محددة. كما نطمئن أن الوضع الأمني… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) June 23, 2025

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وتشن إسرائيل حربا على إيران منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، حيث استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية واغتالت قادة عسكريين كبارا -بينهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان- وعلماء نوويين بارزين.

وبعد أيام من الغموض بشأن إمكان تدخلها المباشر في الحرب إلى جانب إسرائيل، شنّت الولايات المتحدة -فجر أمس- ضربات على المنشآت الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان.

وقد تعهد الحرس الثوري الإيراني بالرد على الهجوم الأميركي، وقال إنه سيستخدم "خيارات خارج الحسابات".