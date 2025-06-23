إسرائيل تدمر 6 مطارات عسكرية بإيران وإسقاط مسيّرة "هيرمس" في خرم آباد

قالت إسرائيل إنها عطلت القدرة التشغيلية لـ6 مطارات عسكرية في إيران، في حين أعلنت طهران إسقاط مسيّرة بمدينة خرم آباد صباح اليوم الاثنين، وتصدت لأهداف معادية في العاصمة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم مواقع للبنية التحتية العسكرية في كرمانشاه بإيران، كما قصف مواقع في المدينة لتخزين وإطلاق صواريخ كانت موجهة نحو إسرائيل، كما يقول.

بالمقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارات دوت في كرمانشاه، وأن أنظمة الدفاع الجوي تم تفعليها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف 6 مطارات في وسط وشرق وغرب إيران، ودمر 15 طائرة ومروحية قتالية إيرانية بطائرات مسيرة.

إسقاط هيرمس

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيّرة إسرائيلية من طراز هيرمس في مدينة خرم آباد صباح اليوم.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إسقاط مسيّرة في أجواء إيران، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المسيّرة التي أسقطت اليوم هي الرابعة منذ بدء الهجمات على إيران.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن الدفاعات الجوية في العاصمة طهران فعّلت أنظمة التصدي الجوي إثر رصد عدد من الأجسام الطائرة الصغيرة في أجواء المدينة يُعتقد أنها تابعة لإسرائيل.

كما دخلت الدفاعات الجوية في مدينة كرج غربي طهران في حالة تأهب واستجابة فورية لمواجهة أي تهديد جوي محتمل، وذلك في أعقاب محاولة هجوم جوي على أجواء المدينة.

ودوت انفجارات في شرقي طهران، كما تم التصدي لأهداف "معادية" شمالي العاصمة، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

كما استهدف هجوم جوي إسرائيلي موقع بارشين العسكري جنوب شرقي إيران بحسب موقع نور نيوز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بتفعيل الدفاعات الجوية في محيط مدينة تبريز شمال غربي البلاد.

وأعلن محافظ طهران محمد صادق معتمديان للتلفزيون الرسمي أمس الأحد أن أكثر من 200 موقع في العاصمة الإيرانية تعرضت لضربات إسرائيلية منذ بدء الحرب قبل 10 أيام.

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وأضاف المسؤول أن أكثر من 120 وحدة سكنية "دمرت بالكامل"، في حين لحقت "أضرار" بـ500 وحدة أخرى.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأحد في بيان أن نحو 20 طائرة مقاتلة نفذت ضربات تستند إلى معلومات استخباراتية على أهداف عسكرية بإيران.

وأضاف أن الهجمات استهدفت مواقع بنية تحتية لتخزين الصواريخ وإطلاقها، بالإضافة إلى مواقع خاصة بالأقمار الصناعية والرادارات العسكرية، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري تشن إسرائيل بدعم أميركي هجمات على إيران استهدفت منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.