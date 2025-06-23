إيران تعلن بدء هجوم صاروخي جديد على إسرائيل

أعلنت إيران فجر اليوم الاثنين بدء هجوم صاروخي جديد على إسرائيل، في أحدث هجوم في المواجهة العسكرية المستمرة بين الطرفين لليوم 11 على التوالي.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ببدء هجوم صاروخي ضد الكيان الصهيوني"، دون تفاصيل عن عدد الصواريخ التي جرى إطلاقها أو أنواعها.

من جانبها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق صواريخ من إيران، وتفعيل صفارات الإنذار في منطقة القدس وتل أبيب الكبرى ونتانيا (شمال تل أبيب).

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران وأن دفاعاته الجوية تعمل على اعتراضها.