إيران تعلن بدء هجوم صاروخي جديد على إسرائيل

أعلنت إيران فجر اليوم الاثنين بدء هجوم صاروخي جديد على إسرائيل، في أحدث هجوم في المواجهة العسكرية المستمرة بين الطرفين لليوم الـ11 على التوالي.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ببدء هجوم صاروخي ضد الكيان الصهيوني"، دون تفاصيل عن عدد الصواريخ التي جرى إطلاقها أو أنواعها.

من جانبها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق صواريخ من إيران، وتفعيل صفارات الإنذار في منطقة القدس وتل أبيب الكبرى ونتانيا (شمال تل أبيب).

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران وأن دفاعاته الجوية تعمل على اعتراضها.

ولاحقا قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه يمكن للإسرائيليين مغادرة الأماكن المحمية والملاجئ، في إشارة فيما يبدو لانتهاء الهجوم الصاروخي الإيراني.

ويأتي الهجوم الجديد بعدما أطلقت إيران دفعتين صاروخيتين -صباح أمس الأحد- على إسرائيل مخلّفة دمارا كبيرا في عدة مواقع، وذلك بعد ساعات من قصف سلاح الجو الأميركي 3 منشآت نووية إيرانية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الصواريخ سقطت الأحد بشكل مباشر في عدة مناطق بإسرائيل، وأضافت أن دمارا كبيرا لحق بعدد من المواقع جرّاء سقوط الصواريخ في تل أبيب الكبرى، وحيفا، ونِس تسيونا جنوب تل أبيب.