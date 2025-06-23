شاهد.. السرايا تستهدف قوات إسرائيلية بصاروخين روسيين موجهين

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين مشاهد استهداف مقاتليها مقرا عسكريا إسرائيليا وقوة إسرائيلية متحصنة في داخل أحد المنازل شمالي مدينة خان يونس (جنوبي قطاع غزة).

وقالت السرايا -في مقطع الفيديو- إنها استهدفت مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال وقوة إسرائيلية خاصة بصواريخ موجهة مضادة للتحصينات.

وأظهرت المشاهد عملية رصد دقيقة لمنزل تتحصن بداخله قوة إسرائيلية خاصة، وتحيط به آليات ودبابات إسرائيلية بعضها في حالة الحركة وأخرى في حالة الثبات.

وتضمنت المشاهد اشتراك مقاتلي سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين -الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية– في الاستعداد والتجهيز لاستخدام سلاحي "فاغوت" و"مالوتكا" الروسيين المضادين للآليات والتحصينات.

ووفق اللقطات، فقد أصاب الصاروخان هدفيهما إصابة مباشرة، مما أدى إلى اندلاع كتلة كبيرة من الدخان في المكان المستهدف.

وقبل 3 أيام، أعلنت السرايا استهداف مقاتليها في عملية مركبة مقر قيادة وسيطرة للاحتلال وقوة إسرائيلية خاصة بصاروخي "فاغوت" و"مالوتكا" غربي أحد المساجد شمالي خان يونس.

وأوضحت السرايا -في الإعلان- أن مقاتليها حققوا إصابات مباشرة، مما استدعى هبوط طائرات مروحية إسرائيلية في مسرح العملية بعد التغطية بالكثافة النارية والقنابل الدخانية، مؤكدة أنها رصدت عمليات نقل قتلى وجرحى من المكان.

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.