سقوط مُسيرة بعمّان تحمل رأسا متفجرا دون إصابات

أفاد مدير الإعلام العسكري بالأردن العميد مصطفى الحياري، اليوم الاثنين، بسقوط مُسيرة تحمل "رأسا متفجرا" بمنطقة أم أذينة في العاصمة عمّان، دون إصابات.

وذكر الحياري أن "طائرة مسيرة سقطت في منطقة أم أذينة بالعاصمة عمّان، مما أدى إلى أضرار مادية في الباحة الخارجية لأحد المطاعم" وفق ما نقله عنه تلفزيون "المملكة" (رسمي).

وأضاف أنه "تم عزل الموقع على الفور، والتعامل مع الحادثة من قبل الفرق الأمنية وسلاح الهندسة الملكي".

ولفت مدير الإعلام العسكري إلى أنه "بعد الكشف، تبين أن الطائرة المسيّرة من نوع شاهد 101 سقطت نتيجة عطل فني، وكانت تحمل رأساً متفجراً". وزاد "تم التعامل مع الرأس المتفجر وتفكيكه، دون وقوع إصابات".

سقوط 30 مسيرة

وكشف مدير الإعلام العسكري الأردني أن 30 مسيرة سقطت بشكل كامل في المملكة منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى المئات منها التي سقطت على شكل أجزاء، وفق المصدر ذاته.

وأعلن الأردن، منذ بدء التصعيد، 5 إصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا وأجسام طائرة لمسيرات وصواريخ.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران التي ترد بقصف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر أمس، انضمت الولايات المتحدة إلى العدوان الإسرائيلي، إذ شنت قصفا جويا مباشرا استهدف منشآت فوردو ونطنز وأصفهان ذات الأهمية الإستراتيجية، مدعية أن البرنامج النووي الإيراني "انتهى".