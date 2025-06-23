قتلى وجرحى بضربات روسية مكثفة على كييف ومحيطها

قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وأصيب حوالي 20 بجروح في ضربات روسية مكثفة بالمسيرات والصواريخ على كييف ومحيطها خلال الليل، وفق ما أعلنته السلطات الأوكرانية الإثنين.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو عبر تليغرام إن منطقة شيفشكيفسكي غرب العاصمة كييف تعرضت لهجوم روسي دمر جزءا كاملا من مبنى سكني من عدة طبقات، مما أدى لسقوط 4 قتلى و10 جرحى، مشيرا كذلك إلى مقتل شخص وإصابة حوالي 10 آخرين في ضربات على بيلا تسيركفا جنوب كييف.

وأفاد رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو، عن إصابة آخرين بالقرب من مخرج مترو حيث كان الناس يحتمون في منطقة سفيتوشينسكي.

وأفادت خدمات الطوارئ بأنه في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، استهدفت طائرات مسيرة وصواريخ مناطق سكنية ومستشفيات وبنى تحتية رياضية في عدد من أحياء كييف، وكانت الأضرار الأشد في حي شيفتشينكيفسكي، حيث انهار جزء من مبنى سكني مكون من 5 طوابق.

وجاءت هذه الهجمات بعد أسبوع من هجوم روسي مركب على أوكرانيا، يوم الثلاثاء الماضي، أسفر عن مقتل 28 شخصا في كييف، بينهم 23 شخصا في مبنى سكني انهار جراء تعرضه لإصابة مباشرة بصاروخ.

مئات المسيرات والصواريخ

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين، أن روسيا أطلقت 352 مسيّرة و16 صاروخا على بلاده، من بينها 159 مسيّرة إيرانية الصنع، وتشير التقارير الأولية إلى استخدام أسلحة باليستية من كوريا الشمالية أيضا.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 16 طائرة مسيرة أوكرانية بين الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) أمس الأحد والسادسة صباح اليوم الاثنين.

وأضافت الوزارة عبر تطبيق تليغرام أن 13 من الطائرات المسيرة تم إسقاطها فوق منطقة روستوف، بينما تم تدمير بقية المسيرات فوق منطقتي أستراخان وفولغوغراد.