دول خليجية تعيد فتح أجوائها بعد إغلاقها لساعات

أعيد فتح الأجواء أمام حركة الطيران في دول خليجية عدة، مساء اليوم الاثنين، بعد ساعات من إغلاقها على ضوء التوترات الأمنية في المنطقة، حيث قصفت إيران قاعدة العديد الجوية في قطر.

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت إعادة فتح المجال الجوي وعودة حركة الطيران من وإلى مطار الكويت الدولي إلى طبيعتها.

وقالت الإدارة في منشور على موقع إكس إن هذه الخطوة تأتي "بعد التأكد من استقرار الأوضاع في الأجواء المحيطة بدولة الكويت".

في الوقت نفسه، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن شركة مطارات دبي قررت استئناف عملياتها بعد توقف قصير للرحلات الجوية.

وأضاف المكتب في منشور على موقع إكس "قد تواجه بعض الرحلات تأخيرات أو إلغاءات".

عودة الرحلات الجوية إلى الإقلاع والهبوط في #الإمارات pic.twitter.com/OxBzXwRgzR — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 23, 2025

وكذلك، أفادت وكالة الأنباء البحرينية بأن شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات أعلنت إعادة فتح المجال الجوي لمملكة البحرين بالكامل.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قطر ستعلن إعادة فتح المجال الجوي قريبا.

وكانت قطر والبحرين والإمارات والكويت والعراق قد أغلقت أجواءها مؤقتا في ظل التوترات بالمنطقة بعدما قصفت الولايات المتحدة المنشآت النووية الرئيسية في إيران فجر أمس الأحد.