حماس تنفي بيانا منسوبا إليها بشأن التصعيد العسكري في الخليج

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -مساء اليوم الاثنين- بيانا نُسب إليها يتعلق بالتصعيد العسكري في منطقة الخليج، قائلة إنه بيان مزور.

ونفت قناة تبيّن -التابعة للحركة- البيان الذي نسب لحماس، قائلة إنه بيان مزور ولا يمت للحقيقة بصلة.

وشددت حركة حماس على أن الموقع الرسمي للحركة هو المرجع الوحيد والمعتمد لنشر البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عنها.

وأغلقت قطر والبحرين والإمارات والكويت والعراق أجواءها مؤقتا على ضوء التطورات الأمنية في المنطقة، مساء اليوم الاثنين، إذ بدأت إيران الرد على الهجوم الأميركي الذي استهدف منشآتها النووية.

وكانت إيران بدأت عملية رد على الولايات المتحدة، وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن هجوما بدأ على قواعد في قطر والعراق ضمن ما سمتها "عملية بشائر الفتح".

وقالت وزارة الدفاع القطرية إن الدفاعات الجوية اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية، مضيفة "بفضل الله ويقظة القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية، لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات".