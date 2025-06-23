تضامن عربي مع قطر إثر القصف الإيراني لقاعدة العديد

أدانت دول عديدة قصف إيران الصاروخي على قاعدة العديد الجوية في قطر معلنة تضامنها مع الدوحة، كما أعربت دول أخرى عن قلقها إزاء التصعيد في المنطقة وطالبت جميع الأطراف بضبط النفس.

وفيما يأتي أبرز المواقف والتعليقات بعد الهجوم الذي نفذته إيران مساء اليوم الاثنين على القاعدة الجوية:

مجلس التعاون الخليجي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي "بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، الهجوم الصاروخي الذي قامت به إيران ضد أراضي دولة قطر".

السعودية

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات "العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة، الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال".

الكويت

أدانت الكويت الهجوم على قاعدة العديد وأكدت "الوقوف التام إلى جانب الأشقاء في قطر، قيادة وحكومة وشعبا، ودعمها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها".

الإمارات

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات استهداف إيران لقاعدة العديد، ووصفته بأنه "انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي" مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر واستقرار المنطقة، ومعربة عن تضامنها الكامل مع الدوحة.

البحرين

أعربت البحرين عن "تضامنها الكامل مع الشقيقة دولة قطر، وهو ما تتطلبه رابطة الأخوة والدم مما يؤكد تضامن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة" وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

سلطنة عمان

أكدت سلطنة عمان تضامنها مع قطر وما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها واستقرارها. وأعربت الخارجية العمانية عن استنكارها "للتصعيد الإقليمي المتواصل الذي تشهده المنطقة والذي تسببت به إسرائيل في 13 من شهر يونيو الجاري… وتبادل الهجمات الصاروخية المتواصلة منذ ذلك الحين، بما في ذلك القصف الصاروخي الإيراني الأخير لمواقع سيادية في دولة قطر الشقيقة، والذي تعتبره سلطنة عمان عملا مرفوضا ومدانا".

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مصر

أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها. كما أبدت "قلقها البالغ من التصعيد المتسارع الخطير الذي تشهده المنطقة" وجددت دعوتها إلى ضبط النفس.

الأردن

أدان الأردن الهجوم الإيراني ووصفه بأنه "خرق لسيادة قطر وميثاق الأمم المتحدة" مؤكدا "تضامنه المطلق مع قطر ودعمه لإجراءاتها لحماية أمنها".

لبنان

شجب الرئيس اللبناني جوزيف عون الهجوم الإيراني وقال إنه "يشكل انتهاكا لسيادة دولة شقيقة وخطوة من شأنها زيادة التوتر في المنطقة". وأكد أن قطر التي "لعبت دائما دورا إيجابيا لحل النزاعات التي شهدتها المنطقة في السنوات الماضية ولا تزال، تلقى من لبنان رئيسا وشعبا كل التضامن والدعم".

المغرب

أعرب المغرب عن إدانته الشديدة "للهجوم الصاروخي السافر الذي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة ومجالها الجوي".

فرنسا

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعودة إلى الدبلوماسية لإنهاء ما وصفها "بدوامة الفوضى". كما قال وزير الخارجية جان نويل بارو إن الهجوم الإيراني "تصعيد خطير" وحث جميع الأطراف على ضبط النفس.