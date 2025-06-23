بينهم 20 طفلا.. منظمة حقوقية: مقتل 657 شخصا في إيران جراء الضربات الإسرائيلية

أحصت منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة مقتل 657 شخصا على الأقل، بينهم مدنيون وعسكريون، في الضربات الإسرائيلية على إيران، مستندة إلى مصادر وتقارير من إيران.

وذكرت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) أن 263 مدنيا على الأقل قتلوا في جميع أنحاء إيران منذ أن بدأت إسرائيل هجومها في 13 يونيو/حزيران الجاري.

وقالت "هرانا" إن من بين القتلى 20 طفلا تحققت من هوياتهم، معظمهم في طهران، مضيفة أن 164 من أفراد الأمن قتلوا أيضا، بينما قالت الوكالة إنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كان الـ230 قتيلا مدنيين أم عسكريين.

وأفادت أنه حتى صباح الجمعة بلغ عدد المصابين أكثر من ألفين من المدنيين والعسكريين.

وأشارت الوكالة إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت 21 محافظة من أصل 31 في إيران.

وتعتبر "هرانا" جزءا من منظمة نشطاء حقوق الإنسان غير الحكومية التي تأسست داخل إيران عام 2005 قبل أن تضطر إلى الانتقال للولايات المتحدة في مواجهة ما أسمته "قمع" السلطات الإيرانية.

وتقول إسرائيل إن حملتها العسكرية تهدف إلى منع طهران من امتلاك قنبلة ذرية. وتنفي طهران نيتها الحصول على سلاح نووي، لكنها تدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي مدني.

وأعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأحد أن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 224 شخصا على الأقل، بينهم قادة عسكريون وعلماء نوويون ومدنيون. ولم تصدر حصيلة محدثة للقتلى منذ ذلك الحين.

كما تسببت الضربات الإيرانية -التي شنتها طهران ردا على الهجوم- في أضرار بإسرائيل، حيث قتل 25 شخصا على الأقل وجرح المئات، وفقا للسلطات الإسرائيلية.