الطاقة الذرية تطالب بالكشف على اليورانيوم بالمنشآت الإيرانية

طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الاثنين بالوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية للكشف على مخزون اليورانيوم العالي التخصيب.

وصرح غروسي في افتتاح اجتماع طارئ بالمقر الرئيسي للوكالة في فيينا "يجب السماح للمفتشين بالعودة إلى المنشآت النووية والكشف على مخزون اليورانيوم، خصوصا المخصب بنسبة 60%".

وأضاف أن طهران أبلغته في رسالة مؤرخة يوم 13 يونيو/حزيران الجاري بأنها اتخذت تدابير خاصة لحماية المعدات والمواد النووية.

وقال غروسي إنه مستعد للتواصل مع كل الأطراف لحماية المنشآت النووية.

وأضاف "لن نصبح أكثر أمنا إذا زاد عدد الدول المسلحة نوويا، ولا نريد أن نشهد حادثة تسرب إشعاعي".

في المقابل، قال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إسرائيل شنت عدوانا على دولة عضوة في اتفاقية عدم الانتشار النووي، وإن الوكالة لم تعد تقوم بوظيفتها بكفاءة.

وأضاف أنه ستنتج أضرار بيئية هائلة عن القصف الأميركي لمنشآتنا النووية، و"لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا ومصالحنا بكل السبل".

وكانت صحيفة فايننشال تايمز نقلت عن مصدر إيراني مطلع قوله إن "اليورانيوم المخصب لم يمس، حيث إنه من السذاجة لو احتفظنا به في المواقع المستهدفة، وإيران لن تسعى إلى تسليح برنامجها النووي".

وأمس الأحد، أكد علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أن بلاده لا تزال تحتفظ بمخزونها من اليورانيوم المخصب رغم الهجمات الأميركية على 3 مواقع نووية.