الرئيس الفلسطيني يعين وزير خارجية جديدا

عيّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، وزيرين للخارجية والتخطيط في تعديل على حكومة محمد مصطفى.

وأصدر عباس "مرسوما رئاسيا بتعديل تشكيل الحكومة 19″، تضمن "منح الثقة للوزيرين الجديدين وهما: السيدة فارسين أوهانس فارتان أغابكيان وزيرة للخارجية والمغتربين، والسيد أسطيفان أنطون سلامة وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وفي 31 مارس/آذار 2024، أدت حكومة مصطفى اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني، ومنذ ذلك الحين احتفظ رئيس الوزراء بمنصب وزير الخارجية بينما تولت فارسين أغابكيان، منصب وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين.

وفي 22 مايو/أيار الماضي، ذكرت الوكالة الرسمية أن رئيس الوزراء كلف وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، بتسيير أعمال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بعد قبول الرئيس طلب استقالة وائل زقوت "لأسباب خاصة"، دون إيراد مزيد من التفاصيل.