الاحتلال يقصف خيام النازحين بخان يونس ويقتل مزيدا من منتظري المساعدات

قال مصدر في مجمع ناصر الطبي إن عددا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف جوي إسرائيلي -فجر اليوم الاثنين- استهدف خياما تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت مصادر في مستشفيات القطاع قد أفادت في وقت سابق باستشهاد 50 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ ساعات فجر أمس الأحد، وأوضحت أن من بين الشهداء 18 من المجوّعين منتظري المساعدات.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال قصف عشرات المنازل وخيام النازحين مما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين.

نازحون دُفنوا تحت الرمال بعد قصف الاحتلال خيامهم في منطقة المواصي غرب خان يونس pic.twitter.com/ohT9Ho5JOc — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 23, 2025

واستشهد فلسطينيان وأصيب نحو 15 آخرين في غارة إسرائيلية على منزل في حي الكرامة شمالي غرب مدينة غزة، بحسب ما أكدت مصادر طبية في مستشفى الشفاء.

وأفادت منصات محلية فلسطينية بأن شخصا استشهد وأصيب آخرون جراء قصف مروحيات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

كذلك أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في إطلاق نار وقصف من الدبابات الإسرائيلية قرب مراكز لتوزيع المساعدات التي تشرف عليها إسرائيل وسط وجنوبي قطاع غزة.

وقد وثّق مكتب الإعلام الحكومي بغزة استشهاد 154 فلسطينيًا وإصابة 3500 آخرين وفقدان 39، منذ افتتاح تلك المراكز في 27 مايو/أيار الماضي.

ومنعت إسرائيل -منذ الثاني من مارس/آذار الماضي- دخول كافة المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى القطاع والتي يعتمد المواطنون البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة بشكل كامل عليها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية، قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا بغزة، متجاهلة النداءات الدولية والأممية بوقفها.

وخلفت تلك الحرب أكثر من 187 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.