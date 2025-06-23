إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح الموساد

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، إعدام رجل شنقا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وذلك في خضم الحرب التي دخلت يومها الـ11 بين إيران وإسرائيل.

وقالت السلطة القضائية إنّ "محمد أمين مهدوي شايسته أُعدم صباح اليوم بتهمة التعاون الاستخباري مع الكيان الصهيوني".

وأكد القضاء الإيراني أنّ شايسته كان على صلة بجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، كما قال إنه متهم بالتعاون مع قناة "إيران إنترناشونال" التلفزيونية التي تتخذ من لندن مقرا، والتي تنتقد السلطة الإيرانية.

وكانت إيران قد صنّفت "إيران إنترناشونال" على أنّها "منظمة إرهابية" خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد في عام 2022، والتي اندلعت في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني خلال وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق، وتعتبِر السلطات أن هذه القناة مرتبطة بإسرائيل.

وألقي القبض على شايسته في نهاية 2023، ووصفته وكالة تسنيم بأنه "زعيم فريق أمن إلكتروني متعاون مع الموساد".

وشنت السلطات في إيران حملة واسعة لوقف الاختراقات الأمنية بعد تمكن إسرائيل من اغتيال عدد كبيرة من القادة العسكريين البارزين والعلماء النوويين.

وقالت وكالة مهر الإيرانية أول أمس السبت -نقلا عن رئيس استخبارات الشرطة في المحافظة الواقعة بوسط إيران- إنه منذ بدء الضربات الإسرائيلية في 13 يونيو/حزيران الجاري تم "التعرف على 22 شخصا واعتقالهم لاتهامهم بالارتباط بأجهزة التجسس التابعة للكيان الصهيوني وبلبلة الرأي العام".

وقال رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي للتلفزيون الرسمي إنّ "القضايا المتعلّقة بالأمن القومي، بما في ذلك دعم الكيان الغاصب (إسرائيل) والعمل كطابور خامس للعدو، سيتم التعامل معها بسرعة أكبر".