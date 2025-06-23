إغلاق الأجواء في قطر والبحرين والإمارات والكويت والعراق

أغلقت قطر والبحرين والإمارات والكويت والعراق أجواءها مؤقتا على ضوء التطورات الأمنية في المنطقة، مساء اليوم الاثنين، حيث بدأت إيران الرد على الهجوم الأميركي الذي استهدف منشآتها النووية.

وقالت وزارة النقل العراقية للجزيرة إنه تقرر إغلاق الأجواء أمام حركة الطائرات بما في ذلك المنطقة الجنوبية.

في الوقت نفسه، قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الكويت أغلقت مجالها الجوي اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر في ظل التطورات بالمنطقة.

وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية في منشور على منصة إكس أنه "نظرا لتطورات الأوضاع في المنطقة، تم وقف الرحلات المغادرة من الكويت مع استمرار متابعة الأجواء وتقييمها، على أن يتم الإعلان عن أية تحديثات بهذا الخصوص".

وكذلك، أفادت وكالة رويترز بأن السلطات في البحرين والإمارات قررت إغلاق الأجواء مؤقتا.

وفي وقت سابق، قالت الخارجية القطرية في بيان إنه "في إطار حرص دولة قطر على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، تعلن الجهات المختصة عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتا في أجواء الدولة".

وقصفت إيران قاعدة العديد الأميركية في قطر، مساء اليوم الاثنين، في عملية سمتها "بشائر الفتح" ردا على الهجوم الأميركي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية، بينما أعلنت الدوحة أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ الإيرانية بنجاح.