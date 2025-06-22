51 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 36 فلسطينيا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم الأحد بينهم 7 من منتظري المساعدات، في حين قالت وزارة الصحة في القطاع إن المستشفيات استقبلت 51 شهيدا و104 مصابين خلال 24 ساعة.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 55 ألفا و959 شهيدا و131 ألفا و242 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد أفاد مصدر في مستشفى ناصر اليوم باستشهاد 6 فلسطينيين بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأضاف المصدر أن فلسطينييْن استشهدا وأصيب آخرون بقصف لمسيّرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، في حين استهدف قصف مدفعي المناطق الشمالية والجنوبية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

#صور | المديرية العامة للدفاع المدني تشّيع ابنها النقيب الشهــيد/ محمد ناصر غراب الذي اســتشهد في استهداف الاحتلال الصهيوني في المحافظة الوسطى. pic.twitter.com/f2jstvtTh2 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 22, 2025

من جهته، أعلن جهاز الدفاع المدني بغزة استشهاد أحد عناصره جراء استهداف إسرائيلي مباشر لمنزله في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ونعى بيان للدفاع المدني النقيب محمد ناصر غراب، الذي قتل جراء استهداف مباشر من قِبَل الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الشهيد كان يعمل في صفوف الدفاع المدني منذ عام 2005.

وذكر البيان أنه باستشهاد غراب يرتفع إجمالي قتلى الدفاع المدني جراء الغارات الإسرائيلية إلى 121 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما يشكل 14.3% من إجمالي عدد العاملين في المديرية.

وأدانت مديرية الدفاع المدني استمرار استهداف العاملين لديها، مؤكدة أن جميع العاملين هم في حالة طوارئ يتم استدعاؤهم وقت احتياجهم في العمل الإنساني، وفق البيان.

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وواصل الاحتلال قصفه مناطق عدة اليوم، في حين أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف لمبان سكنية شرقي وجنوبي خان يونس في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية، قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا بغزة، متجاهلة النداءات الدولية والأممية بوقفها.

وخلفت تلك الحرب أكثر من 187 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.