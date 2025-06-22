وول ستريت جورنال: واشنطن أبلغت طهران أن الضربات لمرة واحدة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن أبلغت طهران أن الضربات التي استهدفت منشآت نووية في إيران "عمل لمرة واحدة"، وليست بداية لحرب تهدف إلى تغيير النظام.

وأفادت الصحيفة بأن توقيت الضربات الأميركية على إيران جاء بهدف "خلق وضع غير متوقع" قبل انتهاء المهلة التي أعلنتها واشنطن مسبقا لاتخاذ قرار بشأن التحرك.

ونقلت الصحيفة، استنادا إلى مصادر مطلعة ومسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن واشنطن كانت قد صرحت في 19 يونيو/حزيران الجاري بأنها ستتخذ قرارا خلال أسبوعين بشأن الرد على إيران، لكن الهجوم نُفذ اليوم بشكل مفاجئ ضد 3 منشآت نووية هي فوردو ونطنز وأصفهان.

وبحسب المصادر، فإن ترامب وافق في 17 يونيو/حزيران على الخطط العسكرية خلال اجتماع في "غرفة العمليات"، لكنه لم يعلن قراره النهائي بانتظار تقييم رد طهران على الضغوط.

وأضافت المصادر أن ترامب عقد أمس السبت اجتماعا خاصا في نيوجيرسي، وأعطى خلاله أوامر مباشرة بتنفيذ الهجوم "في غضون ساعات"، في خطوة اعتُبرت مقصودة لإحداث مفاجأة لا يتوقعها أحد.

حوار نتنياهو ترامب

وأكد المسؤولون أن الإدارة الأميركية أبلغت طهران أن الضربات "عمل لمرة واحدة"، وليست بداية لحرب تهدف إلى تغيير النظام.

وأفادت الصحيفة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ ترامب، خلال اتصال في 9 يونيو/حزيران، بنية تل أبيب شن هجوم على إيران.

وبحسب المعلومات، فقد طلب ترامب "منح الدبلوماسية فرصة إضافية"، قبل أن يُجري الطرفان اتصالا جديدا بعد 3 أيام، أكد نتنياهو خلاله أن "إسرائيل عازمة على تنفيذ الضربات في أقرب وقت".

ونقلت الصحيفة عن المصادر أن ترامب أبلغ نتنياهو حينها أن "واشنطن لن تعيق العملية لكنها أيضا لن تدعمها".

وفي أعقاب الضربات، أجرى ترامب اتصالا هاتفيا بنتنياهو الذي عبّر عن "امتنان كبير" للخطوة الأميركية، وفقا لما نقلته الصحيفة.

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وانضمت الولايات المتحدة فجر اليوم الأحد إلى العدوان الإسرائيلي على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب تنفيذ هجوم "ناجح للغاية"-حسب تعبيره- استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن الطائرات الأميركية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني "بسلام".

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.