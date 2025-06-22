وكالة فارس: إيران تعتزم تنفيذ عمليات مفاجئة ضد إسرائيل

نقلت وكالة فارس للأنباء عن مصادر أن إيران تعتزم تنفيذ عمليات مفاجئة ضد إسرائيل، مع استمرار مراقبة القواعد الأميركية بالمنطقة، في سياق الرد على الضربات التي استهدفت مفاعلاتها النووية.

وقالت المصادر إن إستراتيجية طهران تتركّز على القضاء على إسرائيل باعتبارها القاعدة الأصلية لأميركا، مضيفة أن تدخل أميركا يجب ألا يعرقل تنفيذ خططها ضد الكيان الصهيوني.

من جهته، قال القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور إن ضربات بلاده على إسرائيل لن تنقطع، معتبرا أن قوات بلاده تقض مضجع النظام الإسرائيلي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن طهران تمر بفترة دقيقة وحساسة جدا.

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم عملية "الوعد الصادق 3″ العقيد إيمان تاجيك إن اعتداء الولايات المتحدة سيدفع إيران لاستخدام خيارات خارج فهم وحسابات المعتدين دفاعا عن النفس.

وأشار تاجيك إلى أن عملية الوعد الصادق 3 ستستمر ردا على اعتداءات وجرائم العدو، مضيفا أن على من وصفهم بالمعتدين توقع رد موجع.

ولفت تاجيك إلى أن إيران تعرفت على مواقع إقلاع الطائرات المشاركة في الهجوم على منشآت بلاده ووضعتها تحت المراقبة.

واعتبر المتحدث باسم عملية الوعد الصادق 3 أن من وصفه بالنظام الأميركي المجرم ارتكب بتنسيق كامل مع إسرائيل جريمة صارخة وغير مسبوقة.

طهران تتوعد

وكان الحرس الثوري الإيراني توعد، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بردود "تجعلها تندم"، بعد هجومها الذي استهدف منشآت نووية داخل إيران، مؤكدا أن واشنطن باتت عمليا في الخط الأمامي للحرب.

وفي بيان بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، وصف الحرس الثوري الهجوم بأنه "عدوان عسكري غير قانوني"، نُفذ بتنسيق كامل بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وشكّل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، واتفاقية عدم الانتشار النووي، ومبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

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وأضاف البيان "أظهرت واشنطن من خلال هذا العدوان أنها لم تستفد من إخفاقاتها المتكررة، بل اختارت أن تضع نفسها في مقدمة الجبهة الهجومية ضد إيران عبر استهداف منشآت نووية سلمية".

وأكد الحرس الثوري أن إيران، ضمن حقها المشروع في الدفاع عن النفس، باتت تنظر في خيارات "تفوق حسابات المعسكر المعتدي"، محذرا بالقول "كل من يهاجم أرضنا عليه أن يكون مستعدا لتلقي ردود ستجعله يندم".

وأشار البيان إلى أن مواقع الطائرات التي شاركت في الهجوم تم تحديدها، وأن التوزيع الواسع للوجود العسكري الأميركي في المنطقة لا يعكس قوة، بل يزيد من هشاشة تلك القواعد.

ويأتي هذا البيان بعد الهجمات الأميركية فجر اليوم الأحد الذي استهدف 3 منشآت نووية في كل من فوردو ونطنز وأصفهان، ووصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها "ناجحة".

كما نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير قوله إن معظم اليورانيوم عالي التخصيب بمنشأة فوردو النووية الإيرانية نقل إلى مكان غير معلن قبل الضربة الأميركية.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.