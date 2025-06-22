موقع والا: واشنطن زودت إسرائيل بمعلومات عن أهداف إيرانية

نقل موقع والا الإسرائيلي -اليوم الأحد، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين- قولهم إن واشنطن زودت إسرائيل بقائمة أهداف إيرانية تريد من الجيش الإسرائيلي ضربها.

وأوضح -نقلا عن تلك المصادر- أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يريد تدمير أكبر عدد من أنظمة الدفاع الجوي في إيران.

وأضافت هذه المصادر أن إسرائيل دمرت بالفعل العديد من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية خلال 48 ساعة بطلب من إدارة ترامب، بهدف تمهيد الطريق أمام قاذفات بي-2 الأميركية، وفق الموقع الإسرائيلي.

ويأتي ذلك بعد الهجمات الأميركية -فجر اليوم- التي استهدفت 3 منشآت نووية في كل من فوردو ونطنز وأصفهان، ووصفها ترامب بأنها "ناجحة".

وقد عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره للرئيس الأميركي على تنفيذ الهجوم على المواقع النووية الإيرانية، وقال إن "القوة تأتي أولا ثم السلام".

وأضاف نتنياهو -في كلمة له في وقت مبكر من صباح اليوم- أن ترامب وأميركا تصرفا "بكثير من القوة" مضيفا أن "قرار ترامب الجريء استهداف منشآت إيران النووية سيغير التاريخ".

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل هجوما واسعا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية ومسيّرات باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.