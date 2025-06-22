الرئيس بزشكيان يشارك في مظاهرة بطهران تندد بالهجوم الأميركي

بمشاركة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، شهدت العاصمة الإيرانية طهران، الأحد، مظاهرة حاشدة للتنديد بالهجوم الأميركي على المنشآت النووية.

واجتمع حشد كبير من المواطنين الإيرانيين في ميدان "انقلاب" بطهران رافعين أعلام إيران للتعبير عن غضبهم ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما حمل المحتجون صور المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي هددته واشنطن، ورددوا هتافات من قبيل "سنقاتل، سنموت، ولن نستسلم".

وانضم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لاحقا إلى المتظاهرين في الساحة، وتابع الاحتجاجات لفترة بينما استقبله المواطنون بترحيب.

في سياق متصل، بدأ العديد من الأشخاص الذين غادروا طهران بسبب الهجمات منذ أمس بالعودة إلى المدينة، كما أعادت المحلات التجارية المغلقة فتح أبوابها تدريجيا.

ورغم استمرار مخاوف من تصاعد عسكري، فإن الحياة في طهران بدأت تعود إلى طبيعتها ببطء.

وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الطائرات الأميركية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني "بسلام".

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.