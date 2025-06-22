مظاهرة في المغرب تندد باستمرار الإبادة في غزة

تظاهر آلاف المغاربة اليوم الأحد تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بالإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها فيه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخرجت مسيرة في العاصمة الرباط دعت إليها "مجموعة العمل من أجل فلسطين"، طالبوا بدعم فلسطين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ونصرة الفلسطينيين.

وردد المتظاهرون -في المسيرة التي انطلقت من باب الحد التاريخي (وسط العاصمة) في اتجاه مبنى البرلمان- هتافات تدعم غزة، وصمود الفلسطينيين في غزة، إلى جانب هتافات داعمة لإيران ضد إسرائيل.

وأفادت وكالة الأناضول بإحراق المتظاهرين العلم الإسرائيلي، في حين تخللت المظاهرة شعارات باللغة الأمازيغية نصرة لغزة، فضلا عن رفع العلم المغربي إلى الجانب العلم الفلسطيني.

وبوتيرة شبه يومية، تشهد مدن مغربية احتجاجات شعبية داعمة لغزة، منذ بدء إسرائيل حربها المدمرة على القطاع الفلسطيني في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما خرجت الجمعة الماضية مظاهرات في مدن عدة تنديدا باستمرار المجازر وسياسة التجويع الممنهجة واستهداف الاحتلال منتظري المساعدات في القطاع عبر "مصايد الموت".

واستنكر المتظاهرون "الصمت الدولي المخزي تجاه هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في عموم فلسطين، والتي امتدت لتصل إلى لبنان وسوريا واليمن وإيران".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية والأممية بوقفها.

خلفت أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

وفجر اليوم الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل، بتنفيذ هجوم استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

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ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل هجمات على إيران استهدفت منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.