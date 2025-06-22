دوي انفجارات في شرق طهران وتبريز وإسقاط مسيرة إسرئيلية بأجواء قم

دوت انفجارات بعد منتصف هذه الليلة في شرق طهران ومدينة تبريز، في حين أسقط الدفاع الجوي الإيراني مسيرة إسرائيلية في أجواء مدينة قم، كما فعلت أنظمة الدفاع الجوي أيضا في طهران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن إسرائيل شنت ضربات -مساء السبت- على مدينة شيراز في جنوب إيران التي تستضيف قواعد عسكرية، مما أدى إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي للهجوم.

وذكرت وكالة مهر للأنباء أنه "تم تفعيل الدفاعات الجوية في بعض مناطق مدينة شيراز وهي تعمل على التصدي لأهداف معادية وطائرات إسرائيلية".

من جهتها، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بتفعيل الدفاعات الجوية في جنوب البلاد بعد رصد تحليق طائرات إسرائيلية في بندر لنجة وبندر عباس.

البيان الإسرائيلي

وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي -مساء السبت- أنه شن ضربات في منطقة بندر عباس الساحلية في جنوب إيران عند مضيق هرمز.

وأورد بيان عسكري مقتضب أن الجيش الإسرائيلي ضرب منشآت لتخزين المسيرات ومنشأة أسلحة في منطقة بندر عباس.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قاعدة بحرية للحرس الثوري ومواقع رادار للدفاع الجوي والصواريخ الباليستية، كما ذكر أن 30 من مقاتلاته شنت هجمات على عشرات المواقع في محافظتي الأهواز جنوب غربي إيران ومحافظة قصر شيرين غربي إيران، ومستودعات للطائرات المسيرة والأسلحة في منطقة بندر عباس جنوبي إيران.

وقبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن 30 مقاتلة تابعة له شنت هجوما على عشرات المواقع في سلسلة غارات استهدفت منطقة الأهواز الإيرانية.

وأكدت إذاعة الجيش استهداف قاعدة بحرية للحرس الثوري ومواقع رادار للدفاع الجوي والصواريخ الباليستية (جنوب غرب إيران).

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن سلاح الجو هاجم موقعا لتخزين الأسلحة (شرقي طهران).

اغتيالات

وأمس السبت، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اغتيال أحد قادة منظومة المُسيرات في الحرس الثوري الإيراني، وقائد وحدة نقل الأسلحة بقوة القدس التابعة للحرس الثوري.

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وقال الجيش الإسرائيلي إنه اغتال سعيد إيزدي قائد وحدة "فلسطين" في فيلق "القدس" بالحرس الثوري، في عملية وصفها بأنها "أحد أهم الإنجازات" في هذه الحرب.

ومن جانبه، وصف رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قائدَ وحدة "فلسطين" بأنه كان "أحد الشركاء السريين الضالعين في تخطيط وتنفيذ هجوم 7 أكتوبر".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال بهنام شهرياري القائد بفيلق "القدس" التابع للحرس الثوري في غارة استهدفته (غربي إيران) الجمعة.

وأكدت وكالة مهر الإيرانية مقتل العالم النووي إيثار طبطبائي وزوجته في هجوم إسرائيلي على منزله، دون تقديم تفاصيل حول توقيت الهجوم وكيفية تنفيذه.

وطبطبائي، الذي أكمل درجة الدكتوراه في الهندسة النووية عام 2007، عمل في الصناعة النووية الإيرانية سنوات عديدة.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية تحدثت عن مقتل عالم نووي بارز مساء الجمعة خلال الهجوم على إيران، ومعه عالمان نوويان آخران، ليصل عدد القتلى من العلماء الإيرانيين إلى 17 قتيلا.