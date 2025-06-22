نتنياهو يعلن استعادة جثامين 3 أسرى من غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعادة جثامين 3 من المحتجزين في قطاع غزة، من خلال عملية مشتركة نفذها جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي.

وقال نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة- إن العمل على إعادة المحتجزين في غزة متواصل بالتوازي مع العملية ضد إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استعاد جثث "رهينتين" إسرائيليين وجندي من قطاع غزة في عملية نُفذت أمس السبت.

وبهذا يرتفع عدد جثث المحتجزين التي استعادتها إسرائيل هذا الشهر إلى 8 وفق رويترز.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، لا سيما استمراره في السلطة.