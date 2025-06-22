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عاجل | نتنياهو: استعدنا جثامين 3 من المختطفين كانوا محتجزين في قطاع غزة

22/6/2025-|آخر تحديث: 11:52 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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