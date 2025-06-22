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عراقجي يتوعد بالرد على الضربات الأميركية ويدعو لاجتماع مجلس الأمن

Iran foreign minister Abbas Araghchi, lookd on during a press conference at the Lutfi K?rdar Congress Center on the sideline of the 51st session of the Council of Foreign Ministers of the Organization of Islamic Cooperation (OIC), in Istanbul on June 22, 2025. Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi on June 22, 2025 condemned US attacks on key nuclear sites as "outrageous" and said his country has a right to defend its sovereignty. "The events this morning are outrageous and will have everlasting consequences," he posted on X, adding that the attacks were "lawless and criminal" behaviour. (Photo by OZAN KOSE / AFP)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن أميركا وجهت ضربة لمبدأ عدم الانتشار النووي (الفرنسية)
22/6/2025-|آخر تحديث: 13:31 (توقيت مكة)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن أميركا وإسرائيل تجاوزتا خطا أحمر كبيرا بمهاجمة منشآت بلاده النووية، مشيرا إلى صعوبة العودة للمفاوضات، ودعا لجلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.

وندد عراقجي بالعدوان الأميركي العسكري الشرس على منشآت بلاده النووية، وقال إن الإدارة الأميركية مسؤولة بشكل كامل عن التداعيات الخطيرة للعدوان.

وقال عراقجي إن أميركا وجهت ضربة لمبدأ عدم الانتشار النووي، وإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خان إيران ورضخ لطموحات مجرم اعتاد على استغلال أراضي وثروات الشعوب لتحقيق أهداف إسرائيل، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن الصمت في وجه الأعمال العدائية سيوصل العالم إلى مرحلة خطيرة، وأضاف "تعرضنا للهجوم وعلينا الرد وفق حقنا المشروع بالدفاع عن النفس."

وأضاف "إيران تحت الهجوم من قبل قوة عظمى نووية ونظام مسلح بأسلحة نووية ويجب التنديد بذلك."

وأكد أن "أميركا وإسرائيل تجاوزتا خطا أحمر كبيرا بمهاجمة منشآتنا النووية ولا أعلم أي خط مستقبلي بقي للمفاوضات" وتابع " المنشآت التي استهدفت بأصفهان لا مواد نووية فيها أو يورانيوم منخفض التخصيب."

وقال عراقجي إن "إسرائيل تقوم بالعمل القذر مثلما وصفه المستشار الألماني الذي يدعمها."

ودعا عراقجي لجلسة طارئة لمجلس الأمن بهذا الشأن، كما دعا الوكالة الدولية "لممارسة واجباتها القانونية ردا على الهجوم الخطير على منشآتنا النووية السلمية."

وقال وزير الخارجية الإيراني إن على الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الذرية أن تشجبا هذه الاعتداءات.

المصدر: الجزيرة

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