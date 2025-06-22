الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا عسكرية غرب إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي شن ضربات جديدة -الأحد- على أهداف عسكرية غرب إيران، بعد ساعات من مهاجمة الولايات المتحدة ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران.

وأفاد الجيش في بيان بأن سلاح الجو بدأ شن غارات على أهداف عسكرية في تبريز شمال غرب إيران، مشيرا إلى أنها تشمل منصات صاروخية جاهزة للإطلاق نحو إسرائيل، الى جانب جنود في القوات المسلحة الإيرانية، مؤكدا استهداف منصات استخدمت لإطلاق الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية قبل قليل.

وفجر الأحد، دخلت الولايات المتحدة الحرب الإسرائيلية ضد إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 من أبرز المواقع النووية الإيرانية، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وبعد ساعات، أطلقت إيران دفعتين صاروخيتين على إسرائيل، مخلفة دمارا كبيرا في عدة مواقع في تل أبيب الكبرى، وحيفا، ونيس تسيونا جنوب تل أبيب.

ومنذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، تشن إسرائيل هجوما على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.