شاهد.. سرايا القدس تستهدف قوات إسرائيلية تطلق نيرانها تجاه الغزيين

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، مشاهد استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته بقذائف الهاون شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وتضمنت المشاهد عملية رصد دقيقة للقوات والآليات الإسرائيلية المتمركزة على تل المنطار شرقي الشجاعية أثناء إطلاقها النار على الفلسطينيين العُزل.

وكذلك وثّقت قصف مقاتلي السرايا تلك القوات والآليات بقذائف الهاون وسط هتافات التكبير، إلى جانب توثيق مشاهد سقوط القذائف على جنود الاحتلال وهروبهم من إحدى الآليات العسكرية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت سرايا القدس إن مقاتليها قصفوا أمس السبت بعدد من قذائف الهاون الثقيل تجمعا عسكريا إسرائيليا عند تل المنطار شرقي الشجاعية.

كما أعلنت السرايا تنفيذ مقاتليها -صباح اليوم- ما سمّته "استحكاما مدفعيا" بقذائف الهاون الثقيل والنظامي على تجمعات جنود الاحتلال وآلياته في محيط تل المنطار شرقي الشجاعية.

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.