الكويت والبحرين تتأهبان لاحتمال تأثرهما بحرب إيران

اتخذت الكويت والبحرين -اللتان تستضيفان قواعد أميركية- استعدادات اليوم الأحد لاحتمال امتداد صراع إسرائيل والولايات المتحدة مع إيران إلى أراضيهما.

وأعلنت الكويت تفعيل خطة طوارئ حكومية تشمل تجهيز ملاجئ في مبنى مجمع الوزارات تستوعب 900 شخص بهدف الحفاظ على سلامة الأداء الحكومي في جميع الظروف.

جاء ذلك في بيان لوزارة المالية الكويتية عبر حسابها بمنصة إكس، بعد وقت قصير من الضربة الأميركية التي استهدفت 3 مواقع نووية إيرانية.

وأعلنت وزارة المالية الكويتية وفق البيان تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بها لضمان استمرارية الأعمال المالية والخدمية بكفاءة عالية للحفاظ على سلامة الأداء الحكومي في جميع الظروف.

وأكدت أن ذلك يأتي حرصا على تعزيز الاستعدادات الوطنية ورفع كفاءة الجاهزية الحكومية ضمن منظومة الدولة المتكاملة في مواجهة أي طارئ، وبناءً على توجيهات مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة الكويتية أنها اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية الشاملة تمثلت في تجهيز الملاجئ في مبنى مجمع الوزارات الشرقي والجنوبي بكامل إمكاناتها الفنية والخدمية، وذلك لاستيعاب نحو 900 شخص، وتصنيفها بحالة ممتازة، إلى جانب تخصيص مخازن في الموقف الشرقي لاستخدامها عند الحاجة.

وتضمنت الإجراءات أيضًا تفعيل الأنظمة المالية (أوراكل ونظام الإدارة المالية الحكومية) من خلال أجهزة بديلة، مع تمكين العمل عن بعد ضمن بيئة إلكترونية آمنة عبر برامج حماية متخصصة.

كما تواصل الوزارة تحديث خطة الطوارئ بشكل مستمر من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المعنية، ومن ضمنها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني، حيث تم عقد اجتماع تنسيقي ضمن هذا الإطار، لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة الفورية.

البحرين

بدورها، قالت السلطات البحرينية قبل أيام إنها فعّلت الخطة الوطنية للطوارئ المدنية والمركز الوطني لإدارة الطوارئ تأهبا لأي احتمالات وشرعت في اختبار صفارات الإنذار في المملكة.

إعلان

وذكرت وسائل إعلام كذلك أن البحرين أقامت 33 مركز إيواء.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في منشور على إكس: "في ضوء التطورات الأخيرة بالموقف الأمني الإقليمي، نهيب بالمواطنين والمقيمين أن يكون إشغال الطرق الرئيسية عند الضرورة، حفاظا على السلامة العامة، وذلك من أجل إفساح المجال لاستخدام الطرق من قبل الأجهزة المعنية".

وقال جهاز الخدمة المدنية في البحرين إنه "تقرر تفعيل العمل بالوزارات والأجهزة الحكومية عن بعد بنسبة 70% ما عدا في القطاعات التي يتطلب عملها الحضور الشخصي، أو التي لديها إجراءات عمل خاصة في حالات الطوارئ، وبما تقتضيه السلامة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر".

وفجر الأحد، دخلت الولايات المتحدة الحرب الإسرائيلية ضد إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم ناجح للغاية استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.