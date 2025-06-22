القناة 14 الإسرائيلية: ترامب أبلغ نتنياهو بتوقيت الهجوم على إيران

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب أجريا اتصالا هاتفيا قبل ساعات من الهجوم الأميركي على المنشآت الإيرانية.

ونقلت القناة 14 عن مسؤول كبير أن ترامب أبلغ نتنياهو -أمس السبت- بتوقيت شن الهجمات على المواقع الإيرانية.

ونقلت القناة 14 عن مسؤول إسرائيلي أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تنفيذ مهمات عملياتية وتم التصرف وفقا لذلك.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني أن القصف الأميركي على إيران تحول دراماتيكي ولا شك أنه لحظة تاريخية، لافتا إلى أن هناك حالة تأهب قصوى في المنطقة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سلاح الجو الإسرائيلي في حالة استنفار واسع في مناطق مختلفة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن اجتماع نتنياهو مع القيادات الأمنية والعسكرية ما يزال مستمرا.

وكان ترامب أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أن القوات الأميركية نفذت هجوما جويا ناجحا على 3 منشآت نووية في إيران، مشيرا إلى أن المواقع التي قصفت تشمل فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب إنه تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع النووي الأساسي في فوردو، مؤكدا أن موقع فوردو النووي انتهى.

وأشار ترامب إلى أن جميع الطائرات الأميركية أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني.