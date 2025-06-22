الجزيرة تبث صورا لدمار منشأة أصفهان النووية بعد الضربة الأميركية

حصلت الجزيرة على صور أقمار صناعية لمنشأة أصفهان النووية الإيرانية بعد استهدافها بصواريخ أميركية في الضربة التي شنتها الولايات المتحدة، وشملت أيضا منشأتي فوردو ونطنز.

وأظهرت الصور مباني مدمرة مخصصة لتحويل اليورانيوم في منشأة أصفهان النووية، إضافة إلى مبانٍ أخرى مستهدفة بالمنشأة الإيرانية لتصنيع الزركونيوم الضروري لقضبان الوقود النووي.

وبعد القصف الأميركي، أظهرت صور فضائية حرارية من وكالة ناسا الأميركية لأبحاث الفضاء انبعاثا حراريا في منشأة فوردو، في حين لم تُظهر صور ناسا أي آثار لانبعاثات حرارية في منشأتي نطنز وأصفهان.

بدورها، نقلت القناة الـ14 عن مسؤولين إسرائيليين أن "منشأة نطنز لم تعد موجودة، في حين لحقت أضرار هائلة بفوردو وأصفهان".

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إننا "أعدنا برنامج إيران النووي لأكثر من عقد من الزمن"، وأشاروا إلى أن الجهات الأمنية تقدر أن إيران "لن تتمكن من إخراج المواد المخصبة".

يشار إلى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال دان كين قال إن مهمة ضرب مواقع إيران النووية في فوردو ونطنز وأصفهان أطلق عليها اسم "مطرقة منتصف الليل"، وشملت 7 قاذفات "بي-2" من أصل 125 طائرة أميركية شاركت في هذه المهمة.

ومنتصف الشهر الجاري، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية قصفت منشأة نووية في أصفهان وسط إيران.

وكانت إيران قد بنت معملا في أصفهان لتحويل اليورانيوم إلى 3 أشكال: غاز سادس فلوريد اليورانيوم المستخدم في أنشطة تخصيب اليورانيوم الجارية في مفاعل نطنز، وأكسيد اليورانيوم الذي يُستخدم في معامل الوقود، لكن ليس من النوع الذي تستخدمه إيران، والمعدن الذي يُستَخدم غالبا في أساس المتفجرات النووية.