أمير قطر والرئيس الفرنسي يبحثان الهجمات على إيران

قال الديوان الأميري القطري إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى، اليوم الأحد، اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وأوضح الديوان الأميري أن الجانبين بحثا تطورات الأحداث إثر الهجمات الأخيرة على إيران باستهداف منشآتها النووية، واستعرضا الجهود الرامية للعودة إلى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل القضايا العالقة.

من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن أمير البلاد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، استعرضا خلاله آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وأوضحت الوكالة أنهما بحثا تطورات الأحداث إثر الهجمات الأخيرة على إيران من خلال استهداف منشآتها النووية، والجهود الرامية للعودة إلى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل القضايا العالقة.

وكان أمير قطر أجرى اتصالا هاتفيا الأسبوع الماضي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، جدد خلاله إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الأراضي الإيرانية.