وزير الصحة الإيراني: مستعدون للتعامل مع أي تسريب نووي

أكد نائب وزير الصحة الإيراني في تصريح لقناة لجزيرة، اليوم السبت، أنهم مستعدون للتعامل مع أي تسريب نووي في حال استهداف المفاعلات، وذلك بعد تأكيد الجيش الإسرائيلي بوقت سابق اليوم استهداف موقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي وقاذفات صواريخ غرب إيران.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنهم عمقوا ضرباتهم للمنشآت النووية الإيرانية في أصفهان، كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الجيش قصف موقعين لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في أصفهان خلال الليل.

لكن وكالة فارس الإيرانية للأنباء نقلت عن نائب محافظ أصفهان تأكيده أن الهجمات على منشأة أصفهان النووية لم تسفر عن تسرب مواد خطرة في المنطقة، قائلا للإيرانيين "لا داعي للقلق".

وكان الجيش الإسرائيلي أكد أمس الجمعة استهداف موقع أصفهان النووي بغارات عدة، فضلا عن قصف منشآت أخرى في نطنز وبوشهر.

والاثنين الماضي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضرر 4 مبان في منشأة أصفهان جراء هجوم الإسرائيلي الجمعة 13 يونيو/حزيران الجاري، وهي المختبر الكيميائي المركزي ومحطة تحويل اليورانيوم ومصنع تصنيع وقود المفاعل في طهران ومنشأة معالجة معادن، من دون أي يؤدي ذلك إلى تلوث كيميائي أو إشعاعي.

وبينما تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل قادة عسكريين إيرانيين، وتدمير منشآت فوق الأرض، فإنه لا يزال عاجزا أمام منشأة فوردو، القلب النابض للبرنامج النووي الإيراني، التي تقع في جنوب طهران في مكان عميق يزيد على 80 مترا تحت الأرض.

وبهذا الصدد نقلت صحيفة التايمز عن مسؤول غربي أن إسرائيل بدأت تكتشف أنها بحاجة لتدخل واشنطن لتدمير منشآت نووية إيرانية مدفونة عميقا، وأن الإسرائيليين يضغطون بقوة على الأميركيين للانضمام إلى العملية العسكرية ضد إيران.

وقبل يومين حذّر الرئيس السابق لمكتب التحقق وسياسة الأمن في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طارق رؤوف، من التداعيات الكارثية لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية، على الناس والحياة البشرية.

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وبحسب رؤوف فإن تفاعل اليورانيوم المخصب مع الماء والهواء يتحول إلى مادة تؤدي إلى حرق البشرة وأحشاء الإنسان، ما يجعله يحتاج إلى ملابس خاصة تحمي الجسم.

لكنه استبعد أن تنجح الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل في استهداف منشأة فوردو، كما استبعد حدوث أضرار على الناس، باعتبار أن المنشأة موجودة في منطقة غير مأهولة بالسكان، وسيكون الضرر على العمال ومن هم قريبون من المكان.

ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل، هجوما واسعا على إيران استهدف منشآت نووية، وقواعد صاروخية، وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين حتى الآن.

ووفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية السبت، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 430 شخصا وإصابة أكثر من 3500 آخرين، معظمهم مدنيون.

في المقابل، تشير أحدث التقديرات الإسرائيلية نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية بينها القناة 12، إلى مقتل 26 شخصا، بينما كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس الجمعة، عن إصابة 2517 إسرائيليا بينهم 21 حالة خطيرة و103 متوسطة، جراء الصواريخ الإيرانية.