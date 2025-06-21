معركة شرسة بمحيط ترامب بين المؤيدين والمعارضين لضرب إيران

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطا متباينة إزاء التعاطي مع الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل.

فبينما يرفض بعض مستشاريه فكرة الانخراط في الحرب إلى جانب إسرائيل، يتعرض لضغوط قوية من آخرين يطالبونه بتوجيه ضربة قوية لإيران لحملها على الاستسلام.

وكان ترامب أعلن أمس الجمعة أنه سيتخذ قراره بشأن إيران في غضون أسبوعين.

واليوم السبت نشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية تسريبات حول طبيعة النقاشات الجارية في البيت الأبيض بشأن التدخل عسكريا ضد إيران.

وتحدثت الصحيفة عن "معركة شرسة في محيط ترامب بين المؤيدين والمعارضين لتوجيه ضربة لإيران". كما نقلت عن مسؤول أميركي أن ترامب يدعم الجهود الدبلوماسية بجنيف السويسرية، التي تقرب إيران من التوصل إلى اتفاق.

تحقيق اختراق

ووفق تسريبات حصلت عليها الصحيفة، تمكن الفريق المعارض لضرب إيران من تحقيق اختراق "وينتظرون إجراء مفاوضات".

وقالت مصادر للصحيفة إن ترامب تمسك بضرورة منع إيران من تطوير سلاح نووي، لكنه سعى أيضا إلى تجنب الحرب.

وكشفت أن ترامب تواصل مع مانحين وإعلاميين ومسؤولين منتخبين لتلقي نصائح بشأن الموقف من إيران.

في غضون ذلك، قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن ترامب "هو من سيتخذ القرار النهائي بشأن إيران"، مضيفا "أعتقد أن الوقت بدأ ينفد أمام الحلول الدبلوماسية".

واستدرك فانس قائلا "الرئيس ترامب قال إنه سيسعى إلى حل دبلوماسي، لكنه مقتنع بأنه لم تعد هناك فرصة، وسيفعل ما يلزم لإنهاء البرنامج النووي الإيراني".