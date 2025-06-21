عاجل | يسرائيل هيوم: 10 مسيرات أطلقت من إيران منذ الصباح
يسرائيل هيوم: إصابة مباشرة لمبنى داخل مدينة بيسان بانفجار مسيرة ولا يوجد بلاغ عن وقوع إصابات
الإذاعة الإسرائيلية: سقوط مسيرة وانفجارها على هدف في مدينة بيسان واشتعال النيران في مبنى من طابقين
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة وادي عربة للمرة الثانية خلال أقل من ساعة
يسرائيل هيوم: 10 مسيرات أطلقت من إيران منذ الصباح تسببت في إطلاق صفارات الإنذار في عدة مواقع
الإذاعة الإسرائيلية: سلاح الجو يطارد مسيرة تسللت عبر الحدود إلى منطقة وادي عربة جنوب البحر الميت
هيئة البث الإسرائيلية: سلطة الإنقاذ تبحث عن عالقين تحت منزل عقب إصابته بأضرار كبيرة في بيسان إثر سقوط مسيرة
الإذاعة الإسرائيلية: أضرار كبيرة لحقت بمبنى استهدفته مسيرة في بيسان
الإذاعة الإسرائيلية: تم اعتراض المسيرة التي تسللت إلى منطقة وادي عربة دون أضرار أو إصابات
التفاصيل بعد قليل..