عاجل | يسرائيل هيوم: 10 مسيرات أطلقت من إيران منذ الصباح

يسرائيل هيوم: إصابة مباشرة لمبنى داخل مدينة بيسان بانفجار مسيرة ولا يوجد بلاغ عن وقوع إصابات

الإذاعة الإسرائيلية: سقوط مسيرة وانفجارها على هدف في مدينة بيسان واشتعال النيران في مبنى من طابقين

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة وادي عربة للمرة الثانية خلال أقل من ساعة

يسرائيل هيوم: 10 مسيرات أطلقت من إيران منذ الصباح تسببت في إطلاق صفارات الإنذار في عدة مواقع

الإذاعة الإسرائيلية: سلاح الجو يطارد مسيرة تسللت عبر الحدود إلى منطقة وادي عربة جنوب البحر الميت

هيئة البث الإسرائيلية: سلطة الإنقاذ تبحث عن عالقين تحت منزل عقب إصابته بأضرار كبيرة في بيسان إثر سقوط مسيرة

الإذاعة الإسرائيلية: أضرار كبيرة لحقت بمبنى استهدفته مسيرة في بيسان

الإذاعة الإسرائيلية: تم اعتراض المسيرة التي تسللت إلى منطقة وادي عربة دون أضرار أو إصابات

التفاصيل بعد قليل..