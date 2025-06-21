دوت أصوات انفجارات اليوم السبت في طهران جراء هجمات إسرائيلية، في حين أعلنت وسائل إعلام إيرانية صد هجوم إسرائيلي على موقع نووي في محافظة أصفهان الواقعة وسط البلاد وسط إيران، في ظل سماع أصوات انفجارات بالأرجاء.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي أصوات 3 انفجارات في شمال شرقي طهران، مشيرة إلى تفعيل الدفاعات الجوية في شرق العاصمة وغربها بشكل متزامن، دون أنباء توضح المواقع التي استهدفتها الغارات.

بدورها، نقلت وكالة فارس عن نائب محافظ أصفهان تأكيده أن الهجمات على منشأة أصفهان النووية لم تسفر عن تسرب مواد خطرة في المنطقة، قائلا للإيرانيين "لا داعي للقلق".

وتابع أن معظم أصوات الانفجارات التي سُمعت ناتجة عن أنشطة دفاع جوي، وبعضها مرتبط بالهجمات.

وأفاد نائب المحافظ بعدم تسجيل إصابات جراء الهجمات الإسرائيلية على أصفهان.

وفجر اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات تستهدف بنى تحتية لتخزين وإطلاق الصواريخ وسط إيران.

وأوضح الجيش في بيان مقتضب أن سلاح الجو بدأ الآن موجة من الهجمات ضد بنى تحتية لتخزين وإطلاق الصواريخ في وسط إيران، دون تفاصيل أخرى.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد أمس الجمعة استهداف موقع أصفهان النووي بغارات عدة، فضلا عن قصف منشآت أخرى في نطنز وبوشهر.

والاثنين الماضي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضرر 4 مبان في منشأة أصفهان جراء هجوم الإسرائيلي يوم الجمعة 13 يونيو/حزيران الجاري، وهي المختبر الكيميائي المركزي ومحطة تحويل اليورانيوم ومصنع تصنيع وقود المفاعل في طهران ومنشأة معالجة معادن، دون أي يؤدي ذلك إلى تلوث كيميائي أو إشعاعي.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري تشن إسرائيل بدعم أميركي هجوما على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.