إسرائيل تعلن اغتيال قائد فيلق فلسطين بالحرس الثوري الإيراني

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم السبت اغتيال قائد فيلق فلسطين في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني سعيد إيزادي، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد آخر بالحرس الثوري.

وقال كاتس إن الجيش الإسرائيلي اغتال إيزادي الليلة الماضية خلال غارة على شقة في مدينة قم وسط إيران جنوب العاصمة طهران، دون تأكيد من الجانب الإيراني حتى اللحظة.

وأضاف أن إيزادي هو أكبر مسؤول في الحرس الثوري، وكان على علاقة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وتابع أن إيزادي كان يموّل ويسلح حركتي حماس والجهاد الإسلامي لتنفيذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق زعمه.

بدوره، ذكر التلفزيون الإيراني أن هجوما على مبنى مدني في حي السلارية بمدينة قم أسفر عن مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

اغتيالات أخرى

وفجر اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد الفرقة الثانية للطائرات المسيرة في سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، في حين شن غارات على مواقع إيرانية مختلفة منها أصفهان وقم وسط البلاد.

كما أعلن موقع نور نيوز الإيراني أسماء 15 ضابطا وجنديا بقوات الدفاع الجوي قتلوا في الصراع مع إسرائيل.

من جهتها، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري تأكيده مقتل 5 أفراد في هجمات إسرائيلية في خرم آباد، دون مزيد من التفاصيل.

يذكر أنه في فبراير/شباط الماضي، نشرت صحيفة معاريف أن "المعروف باسم سعيد إيزادي أصبح من أكثر الأشخاص متابعة من قبل الاستخبارات الإسرائيلية بعد العثور على ملفات في غزة وجنوب لبنان تؤكد وجود فرع فلسطين بفيلق القدس والذي شارك في تهريب الأسلحة إلى المنطقة".

ووفق الصحيفة، شارك إيزادي في تعزيز التعاون والتنسيق بين الفصائل الفلسطينية وحزب الله في لبنان.

إعلان

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت إسرائيل اغتيال عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين في إيران في غارات استهدفت مواقع عدة في الهجوم المتواصل على طهران.