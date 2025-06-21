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عاجل| المتحدث باسم أنصار الله: في حال تورط أميركا في العدوان على إيران سنستهدف مصالحها وسفنها بالمنطقة

21/6/2025-|آخر تحديث: 18:33 (توقيت مكة)

المتحدث باسم أنصار الله:

  • العدو الإسرائيلي يسعى للسيطرة على المنطقة ويعتدي على إيران واليمن ولبنان وفلسطين
  • أي هجوم أميركي مساند لإسرائيل يعني استعباد أمتنا واحتلال أوطانها
  • في حال تورط أميركا في العدوان على إيران سنستهدف مصالحها وسفنها بالمنطقة.
  • في حال تورط أميركا في العدوان على إيران سنستهدف سفنها وبوارجها بالبحر الأحمر.
  • سنقف إلى جانب أي دولة عربية أو إسلامية تتعرض لعدوان صهيوني أو تقرر مواجهته.
  • لن نتخلى عن غزة ولن نسمح بتمرير المخططات الصهيونية الأميركية في المنطقة.
  • نتابع التحركات المعادية وسنتخذ ما يلزم للدفاع عن شعبنا ووطننا.
  • المعركة مع العدو الإسرائيلي المعتدي على إيران هي معركة الأمة بأكملها.

 

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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