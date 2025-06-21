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عاجل| المتحدث باسم أنصار الله: في حال تورط أميركا في العدوان على إيران سنستهدف مصالحها وسفنها بالمنطقة
21/6/2025-|آخر تحديث: 18:33 (توقيت مكة)
المتحدث باسم أنصار الله:
- العدو الإسرائيلي يسعى للسيطرة على المنطقة ويعتدي على إيران واليمن ولبنان وفلسطين
- أي هجوم أميركي مساند لإسرائيل يعني استعباد أمتنا واحتلال أوطانها
- في حال تورط أميركا في العدوان على إيران سنستهدف مصالحها وسفنها بالمنطقة.
- في حال تورط أميركا في العدوان على إيران سنستهدف سفنها وبوارجها بالبحر الأحمر.
- سنقف إلى جانب أي دولة عربية أو إسلامية تتعرض لعدوان صهيوني أو تقرر مواجهته.
- لن نتخلى عن غزة ولن نسمح بتمرير المخططات الصهيونية الأميركية في المنطقة.
- نتابع التحركات المعادية وسنتخذ ما يلزم للدفاع عن شعبنا ووطننا.
- المعركة مع العدو الإسرائيلي المعتدي على إيران هي معركة الأمة بأكملها.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة