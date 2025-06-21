أردوغان: لن نسمح بنظام سايكس بيكو جديد في المنطقة

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بأنها العنصر الذي يعمل على عدم الاستقرار ليس في المنطقة فحسب، بل في العالم، مشبها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأدولفر هتلر.

وقال أردوغان، -في كلمة له خلال اليوم الأول من أعمال الدورة الـ51 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول- إن إسرائيل تستفيد من التفرقة وعدم عمل أعضاء المنظمة سويا.

وركّز الرئيس التركي، في كلمته، على غزة وقال إن ما تقوم به إسرائيل من تدمير هو بدعم غربي وضوء أخضر من حلفائها وإنها تستقوي بهم.

وتعليقا على الحروب التي شنها نتنياهو على غزة ولبنان وسوريا وإيران، شبّه أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بما قام به هتلر قبل 90 عاما.

وفي ما يتعلق بالمواجهة بين إسرائيل وإيران، قال أردوغان إن تل أبيب لم ترد لإيران التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، مشيرا إلى أن إسرائيل شنت حربها في خضم المفاوضات مع الأميركيين.

ودعا الرئيس التركي أعضاء المنظمة إلى الوحدة والعمل على تعرية إسرائيل أمام العالم، وحذر مما وصفها بمحاولة إعادة هيكلة المنطقة ضمن نظام سايكسبيكو جديد، مؤكدا أن تركيا لن تسمح بذلك.

وأضاف أن السكوت عن سياسات إسرائيل العدوانية في فلسطين أدى إلى توسيع عدوانها في المنطقة.

"كارثة تامة"

وقبل ذلك اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل بجر المنطقة إلى "كارثة تامة"، في اليوم التاسع من الحرب بين تل أبيب وطهران.

وأضاف فيدان في قمة منظمة التعاون الإسلامي، "ليس هناك من مشكلة فلسطينية، لبنانية، سورية، يمنية، أو إيرانية، بل هناك بوضوح مشكلة إسرائيلية" داعيا إلى وقف "العدوان غير المحدود" ضد إيران.

وقال متحدثا إلى نظرائه من دول منظمة التعاون الإسلامي "علينا أن نمنع الوضع من أن يتحول إلى دوامة عنف تشكل المزيد من الخطر على الأمن الإقليمي والأمن العالمي".

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وانطلقت اليوم في إسطنبول أعمال الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة فيدان.

ووفق مراسل الأناضول، يشارك في الدورة التي تستمر يومين، نحو 40 مسؤولا على مستوى رئيس حكومة ووزير خارجية.

كما يحضر نحو 1000 مشارك من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة، إضافة إلى المؤسسات التابعة للمنظمة والدول المراقبة ومنظمات دولية أخرى.