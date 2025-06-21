أردوغان: لن نسمح بنظام سايكس بيكو جديد في المنطقة

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بأنها العنصر الذي يعمل على عدم الاستقرار ليس في المنطقة فحسب، بل في العالم، مشبها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأدولفر هتلر.

وقال أردوغان، في كلمة أمام منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول، إن إسرائيل تستفيد من التفرقة وعدم عمل أعضاء المنظمة سويا.

وركّز الرئيس التركي، في كلمته، على غزة وقال إن ما تقوم به إسرائيل من تدمير هو بدعم غربي وضوء أخضر من حلفائها وإنها تستقوي بهم.

وتعليقا على الحروب التي شنها نتنياهو على غزة ولبنان وسوريا وإيران، شبّه أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بما قام به هتلر قبل 90 عاما.

وفي ما يتعلق بالمواجهة بين إسرائيل وإيران، قال أردوغان إن تل أبيب لم ترد لإيران التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، مشيرا إلى أن إسرائيل شنت حربها في خضم المفاوضات مع الأميركيين.

ودعا الرئيس التركي أعضاء المنظمة إلى الوحدة والوقوف في وجه إسرائيل، وحذر مما وصفها بمحاولة إعادة هيكلة المنطقة ضمن سايكس بيكو جديد، مؤكدا أن تركيا لن تسمح بذلك.